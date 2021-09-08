القبض على مقيمين سرقا مقتنيات ومتعلّقات شخصيّة من داخل مركبتين بنجران

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرّح المتحدّث الإعلاميّ لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، أنّ المتابعة الأمنيّة لقضايا الاعتداء على الأموال والممتلكات وتعقّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيمين من الجنسيّة اليمنيّة، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلّقات شخصيّة من داخل مركبتين، وتمّ إيقافهما واستعادة المسروقات، واتّخذت بحقّهما الإجراءات النظاميّة الأوّليّة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامّة.

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