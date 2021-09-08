شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «أمن الطرق» لسالكي الطرق الخارجية لمنطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيها مهما لسالكي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض. وأكد “أمن الطرق” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه وجب التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ –بمشيئة- الله رياح نشطة يُصاحب ذلك أتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية. ودعا “أمن الطرق” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

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