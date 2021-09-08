الحكومة السودانية تتهم عناصر من النظام السابق بالوقوف وراء أنشطة تخريبية

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY

وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان له، إن "تلك العناصر تهدف لإعاقة المرحلة الانتقالية في البلاد"، متعهداً بالتعامل بالحسم القانوني اللازم.

وأكد أن كل من يفكر في ترويع أمن المواطنين سيجد الردع بالقانون ولا تهاون في هذا الأمر مطلقاً، داعيا إلى ضرورة تصدي الأجهزة النظامية لكل التعديات التي تتم على المرافق الاستراتيجية بالقوة والحسم المُناسبين وفقاً للقانون، وإحالة كل المتورطين للمحاكمات الفورية دون أي تهاون أو تساهل تجاه أي تعديات تعطل أو تهدد المرافق الاستراتيجية.

وكانت السلطات الأمنية السودانية ضبطت شحنة أسلحة كانت على متن طائرة إثيوبية في طريقها إلى داخل العاصمة، عن طريق مطار الخرطوم الدولي. وقالت وكالة الأنباء السودانية، أن لجنة تفكيك النظام السابق واسترداد الأموال العامة، أبلغت السلطات المعنية، بمعلومات تفيد أن شحنة أسلحة قادمة من أديس أبابا عبر الخطوط الإثيوبية في طريقها للبلاد، وبموعد هبوطها في مطار الخرطوم.

كما أوضحت اللجنة، أن "الأسلحة وصلت إثيوبيا قادمة من العاصمة الروسية موسكو في مايو/ أيار 2019، احتجزتها السلطات الإثيوبية هناك طوال العامين الماضيين، ودون سابق إنذار سمحت أديس أبابا بشحنها للخرطوم على طائرة ركاب مدنية".

من جهتهاـ دافعت السلطات الإثيوبية، عن شحنة الأسلحة المهربة عبر السودان، وقالت إنها ليست إلا بنادق صيد. وأكدت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، أن شحنة الأسلحة التي تم ضبطها في مطار العاصمة السودانية الخرطوم يوم السبت الماضي، تحتوي على بنادق للصيد، وحصلت على الموافقة الأمنية وتم ترخيصها.

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