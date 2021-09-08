شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع وزراء الطاقة فى الأردن ومصر وسوريا ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمان، اجتماع وزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان والذي تستضيفه الأردن؛ لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فيضم الاجتماع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس بسام طعمة، ووزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور ريمون غجر.

وكانت قد قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن المهندسة، هالة زواتي، إن الملك عبد الله الثانى أكد أن الأردن سيعمل مع الشركاء والأصدقاء من أجل مساعدة لبنان.

ورداً على سؤال حول إمكانية تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن وبالغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، قالت الوزيرة زواتي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ان مساعدة لبنان والشعب اللبناني الشقيق كان في مقدمة المواضيع التي طرحها الملك عبد الله الثانى خلال زيارته الاخيرة للولايات المتحدة ومباحثاته واتصالاته الدولية والاقليمية المستمرة، مؤكدة استعداد الأردن لتقديم كل الدعم الممكن للبنان وتزويده بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية وإيصال الغاز المصري عبر الأردن وسوريا للأشقاء في لبنان.