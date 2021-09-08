وصول وفد أمنى عراقى رفيع المستوى إلى كركوك لمتابعة الوضع الأمنى

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء، عن وصول وفد أمني رفيع المستوى إلى كركوك للاطلاع على الإجراءات والتدابير الأمنية في المحافظة الواقعة شمال البلاد.

وقال مصدر أمني في تصريح خاص لقناة السومرية العراقية، إن "وزير الدفاع جمعة عناد، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يار الله، والمستشار العسكري لرئيس الوزراء عرفان الحيالي، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري إلى كركوك لمتابعة الوضع الامني والاطلاع على الإجراءات الأمنية التي تنفذها القوات الأمنية في مختلف مناطق محافظة كركوك، وذلك للحفاظ على أمن الوطن والمواطن في البلاد".

ويأتي هذا في الوقت التي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، وذلك قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.