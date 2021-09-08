شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب الاقتراع تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين لاختيار الحكومة الجديدة فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت لجان الاقتراع فى كافة أنحاء المغرب أبوابها للناخبين المغاربة اليوم الأربعاء، لاختيار مرشحيهم لمجلس النواب والمجالس الجهوية والبلدية، فى انتخابات يتنافس فيها مرشحون من نحو 31 حزبا سياسيا.

وتعتبر أحزاب: العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، أبرز المتنافسين في هذه الانتخابات.

وتشمل قوائم انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان: 395 مقعدا) 6 آلاف و815 مرشحا، في حين تضم قوائم انتخابات مجالس البلديات والجهات 157 ألفا و569 مرشحا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحا ويستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي لاستقبال 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا من أصل نحو 36 مليون نسمة.

ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.