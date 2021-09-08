مفاجأة.. استخراج هاتف من معدة سجين في كوسوفو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف طبيب في كوسوفو أنه استخرج هاتفا محمولا من معدة سجين أجريت له عملية في عيادة ببريشتينا.



وكان المريض الذي لم تُكشف هويته يشتكي منذ أيام من آلام في المعدة وقد نُقل الأسبوع الماضي إلى القسم المخصّص لطبّ الجهاز الهضمي في المركز الجامعي السريري في العاصمة. واكتشف الأطباء هاتفا من علامة "نوكيا" التجارية في معدته.

وأخبر إسكندر تيلاكو الطبيب المسؤول عن الطاقم الطبي الذي أجرى العملية "كان السجين البالغ من العمر 33 عاما قد ابتلع هاتف نوكيا نجحنا في استخراجه، من دون شقّ المعدة استنادا إلى التنظير الداخلي الذي سمح بتجزئة الهاتف إلى 3 أجزاء".

وقال المريض للأطباء إن الهاتف موجود في معدته منذ 4 أيّام.

واستغرقت عملية استخراجه أكثر من ساعتين وجرت "من دون مشكلات تُذكر" على حدّ قول الطبيب تيلاكو.

وبعد انتهاء العملية، اقتادت الشرطة المريض إلى السجن.

وليس من المعلوم بعد كيف وصل الهاتف إلى معدة السجين، لكن الطاقم الطبي يرجّح أن يكون الغرض من ذلك التواصل مع الخارج.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على الحادث.