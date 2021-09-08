توضيح من المرور السعودي بشأن إلزامية الفحص الدوري للمركبات.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت الإدارة العامة للمرور في السعودية، أن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً، إذ يعد شرطا إلزاميا لتجديد استمارة المركبة.



واستثنى "المرور السعودي" المركبات الخاصة الجديدة من ذلك، حيث يتم إجراء الفحص الدوري لها بعد مرور 3 سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة. وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكد أن عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري يعد مخالفة للنظام تتراوح غرامتها بين 150 ريال في حدها الأدنى و 300 ريال في حدها الأعلى، ولا يتم تطبيق الحد الأعلى للمخالفات إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.

وأوضح المرور السعودي شروط تجديد استمارة المركبة، وهي، سداد الرسوم والمخالفات، وإجراء الفحص الفني الدوري للمركبة، وإصدار التأمين، ويمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بالمستخدم في بوابة "أبشر".