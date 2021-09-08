وصفة جديدة تساعد على توازن السكر.. وضبط معدلات الكوليسترول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

«شاي توت العرعر» وصفة جديدة لذيذة، تساعد على توازن السكر، وضبط معدلات الكوليسترول، وتقليص حدة الالتهابات، وتعزيز صحة القلب.



وتنمو أشجار العرعر في جميع أنحاء العالم، وتمنح ثمارها التوتية فوائد جمة للجسم، وفقا لللبيان.

وقد أشار موقع «وومانز وورلد» أن عدداً من الدراسات أثبتت مدى فعالية مضادات الأكسدة المرتفعة في كل من حبات التوت على تقليص مستويات الغلوكوز. وبدا على نحو محدد أكثر أنه قادر على تعزيز صحة القلب عموماً.