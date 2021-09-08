العلماء الروس يبتكرون بوليميرا يتغيّر بتأثير الضوء.. اعرف القصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ابتكر العلماء في جامعة جنوب روسيا الفدرالية بوليميرا خاصا بمقدوره تغيير مواصفاته بتأثير الضوء.



جاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحفي للجامعة. وقال البيان إن إدارة الجامعة طرحت أمامهم مهمة طموحة تنحصر في إعداد بوليمير يغيّر مواصفاته بتأثير الضوء ويمكن استخدام هذا الاختراع مستقبلا في شتى المجالات بدءا من مستشعرات النانو وانتهاء بالطب البيولوجي.

وحسب المكتب الصحفي فإن العلماء استطاعوا خلال بحوثهم رفع قدرة البوليميرعلى توصيل الكهرباء عن طريق تعريضه لأشعة الشمس. ويمكن الاستفادة من تلك الظاهرة الضوئية عند تصميم جيل جديد من المفاتيح الفوتوغرافية متناهية الصغر وبعض عناصر الذاكرة في أجهزة النانو البصرية.

ويشار إلى أن المواد الذكية القادرة على الاستجابة لتأثير خارجي تحظى بطلب خاص في السوق.

ويعمل العلماء، حسب المكتب الصحفي للجامعة، في الوقت الراهن على الدراسة الدقيقة لخصائص المواد التي استطاعوا الحصول عليها. وقال مدير المشروع د. ألكسندر سولداتوف، إن البوليمير القادر على تغيير مواصفاته البصرية قد يستخدم في شتى المواد والأجهزة المستقبلية.