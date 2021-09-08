اكتشاف كوكب جديد شديد الحرارة يفوق المشتري حجما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اكتشف فريق دولي من علماء الفلك كوكبًا جديدًا خارج المجموعة الشمسية شديد الحرارة، باستخدام القمر الاصطناعي العابر لاستطلاع الكواكب الخارجية (تيس)، التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.



ووفق دراسة عن الاكتشاف الجديد، نشرت مؤخرا في موقع ما قبل نشر الأبحاث العلمية "أرخايف"، فإن الكوكب المكتشف حديثا أكبر مرتين تقريبًا من كوكب المشتري، وله مدار منحرف.

وأوضحت الدراسة، أن الكوكب ينتمي إلى نوعية تسمى بـ"كواكب المشتري الساخنة"، وهي كواكب لها فترات مدارية تقل عن 10 أيام، وتتمتع بدرجات حرارة سطحية عالية، لأنها تدور حول نجومها الأم عن كثب.

ويقول تقرير نشره، الإثنين، الموقع الإلكتروني لجامعة ييل الأمريكية، إنه أثناء مراقبة النجم الساطع (TOI-1518) باستخدام القمر الاصطناعي (تيس)، تم تحديد إشارة عبور في منحنى الضوء، وتم تأكيد الطبيعة الكوكبية لهذه الإشارة من خلال متابعة الملاحظات عالية الدقة باستخدام مقياس الطيف "إكسبريس" في تلسكوب "لويل ديسكفري تلسكوب"، التابع لمرصد لويل الأمريكي.

ويوضح التقرير، أن الكوكب الجديد، الذي تمت تسميته (TOI-1518b)، يبلغ نصف قطره حوالي 1.875، وهو نصف قطر كوكب المشتري، وتشير التقديرات إلى أن كتلته تصل 2.3 من كتلة المشتري، ويدور حول مضيفه كل 1.9 يومًا، على مسافة تقارب 0.04 وحدة فلكية منه.

ويضيف التقرير، أن الدراسة قدرت درجة حرارة سطوع الكوكب على مدار اليوم بـ 3237 درجة مئوية، كما أن له درجة حرارة فعالة تبلغ حوالي 7300 درجة مئوية، وهو أكبر بحوالي مرتين من الشمس، وتقدر كتلته بمستوى 1.79 كتلة شمسية.

ويتميز الكوكب بوجود الحديد المؤين في غلافه الجوي، وأجرى الفريق البحثي تحليل الارتباط المتبادل في الغلاف الجوي، ووجدوا الحديد المحايد أيضا، وأكدوا أنه حتى الآن لم يكن هناك سوى عدد قليل من الاكتشافات السابقة للحديد في كواكب المشتري شديدة الحرارة.

وتوضح الدراسة أن البحث عن الحديد المحايد والمؤين في الغلاف الجوي، اعتمد على نوع من التحليل الطيفي، يسمى "التحليل الطيفي عالي الدقة".