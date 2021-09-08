شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة العراقية تؤكد ضرورة إنهاء ملف النزوح فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق جابرو ضرورة إنهاء ملف النزوح بأسرع وقت ممكن بعد عودة جميع الأسر النازحة إلى مناطقها المحررة طوعياً مع حل كافة الإشكالات التي من شأنها أن تعرقل عودة النازحين إلى مناطقهم.

وأشارت جابرو في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم الأربعاء، إلى عودة (400) نازح كدفعة جديدة، من مخيم عامرية الفلوجة في محافظة الأنبار إلى مناطق سكنهم الأصلية، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها وزارة الهجرة لإعادة النازحين طوعيا إلى مناطقهم الأصلية.

وأوضحت أن عودة النازحين جاءت بعد حل مشاكلهم ودعمهم بالمشاريع والبرامج الخدمية في مناطق العودة بالتعاون مع الحكومة المحلية بمحافظة الأنبار ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) ، فضلا عن إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عودة دفعات جديدة من الأسر النازحة من مخيم عامرية الفلوجة تمهيداً لإغلاقه وإنهاء ملف النزوح في الأنبار.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قد أكد -خلال لقائه أمس الأول الإثنين، مع الممثل الأعلى لشئون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل- أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للعراق في ملف إعادة النازحين وتحقيق الاستقرار للعائدين إلى ديارهم.