المرحوم مشعل اباالودع

الكويت - هبة التوبجي - من الجميل ان تراقب عن كثب مايقوم به كاتب صحفي في يومه وكيف يدير الوقت بتواصل مع الاصدقاء والزملاء سواء زملاء عمل او مهنة الاعلام والتواصل الاجتماعي وادارة مجموعات متعدده من القروبات ذات توجه فكري مختلف واحيان متصادم وما ينشاء عن ذلك من خلاف او اختلاف ثقافي او مذهبي واسماء لامعه في مختلف الاتجاهات الفكريه والثقافيه مما يجعل صعوبة الوقت الكافي للمرور على تلك الاسماء و تواصل معها اضافة الى الفكرة والاعداد لطرح مقال جديد والواجبات الاجتماعيه ومن خلال تواصلي بالكاتب مشعل ابالودع رحمه الله المس حس انساني اكثر عمقاً وحدة في الدفاع عن الوطن ومما وصفه ألاستاذ الدكتور عبدالله الفوزان: “رجل شريف دافع عن وطنه ممن ينالون منه” ،ومما عرف به حضور النكته وختزال القصص في ذاكره حاضره وله مواقف مشهوده يعرفها من عاصره وقد اثنى عليه الاستاذ محمد التونسي صاحب التجربه العريضه في الصحافة السعوديه ومن الصحف السعودية التي استكتبته صحيفة الرياض والوطن واليوم ومن الصحف الخليجيه العين الامارتيه والسياسه الكويتيه واخيراً وليس اخراً القاهره واليوم السابع من الصحف العربيه.

خاتمة: اترك اثراً طيباً في ذاكرة من من تعامل معك..

كتبه

سعود بن دويس