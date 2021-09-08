شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسباب اهتزاز محرك السيارة عند التشغيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عند ملاحظة اهتزاز محرك السيارة عند التشغيل أو الوقوف أو السير فقد يدل هذا على وجود مشكلة به وتحتاج إلى صيانة وعلاج، إليكم أهم الأسباب.



من الممكن أن يهتز محرك السيارة بالشكل الطبيعي أثناء التشغيل، ولكنه أيضا قد يهتز أثناء السير أو عند الوقوف مما ينتج عنه الكثير من المشاكل للسيارة، وهذا يرجع للعديد من الأسباب المختلفة، ولهذا من خلال ما يلي نتعرف على أسباب اهتزاز محرك السيارة.

أسباب اهتزاز محرك السيارة عند التشغيل:

- عادة ما يحدث الاهتزاز عند بداية تشغيل السيارة ويختفي عندما يصل المحرك إلى درجة حرارة التشغيل المناسبة.

- قد يحدث نتيجة عدم انتظام عملية الاحتراق الناتجة عن وجود خلل في أحد الرشاشات.

- تأكل شمعات الاحتراق يتسبب في اهتزاز محرك السيارة عند تشغيلها.

- تلف البواجي مما يتسبب في الاهتزاز إلى جانب استهلاك كمية كبيرة من الوقود.

- تلف الكويلات الضرورية لإعطاء القوة الكافية لتكوين الشرارة التي تحتاجها البوجيهات الموجودة في غرفة الإحتراق الداخلي.

- عدم الإهتمام بالصيانة الدورية للفلاتر التالفة.

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أسباب اهتزاز محرك السيارة أثناء السير:

- يؤدي الخلل في حاسوب السيارة إلى اهتزاز المحرك أثناء السير، حيث أن تعطل الحاسوب يحدث نتيجة تسرب المياه إليه.

- تلف البوجيهات التي تؤثر على عملية الاحتراق داخل المحرك مما يتسبب في ارتجاج المحرك.

- عند تعرض السيارة إلى الأتربة فإن فلتر الهواء يتعرض إلى الإنسداد مما يتسبب في اهتزاز المحرك.

- تلف الموبينة أو الكويلات المهمة للإحتراق الداخلي وتشغيل السيارة.

- انخفاض درجة حرارة المحرك وعدم وصوله إلى الدرجة المثالية للتشغيل يؤدي إلى عدم عمل زيت المحرك بالشكل المطلوب.

أسباب اهتزاز محرك السيارة عند الوقوف:

- وجود أجزاء من المحرك غير مثبتة بالشكل السليم.

- تلف جنزير المحرك يتسبب في اهتزازه عند الوقوف ويصدر عنه صوت صفير.

- الخلل في عمل شمعات الاحتراق ( البواجي).

- كثرة الشوائب والرواسب في الفلتر المنقي للهواء.

- زيادة أو إنخفاض نسبة الوقود بالسيارة.

علاج اهتزاز محرك السيارة:

- عند ملاحظة اهتزاز محرك السيارة عليك بإيقاف السيارة على الفور وفحص المحرك والتعرف على الجزء التالف المؤدي لذلك، ويمكنك عمل الصيانة المطلوبة للمحرك عند المتخصصين.

- عليك بالإلتزام بمواعيد الصيانة للسيارة كل فترة، وإصلاح التالف بها.

- التأكد من كمية الوقود بالسيارة قبل السير بها، وإذا كانت الكمية قليلة عليك بتزويدها على الفور.

- العمل على تنظيف فلتر البنزين كل فترة لعدم تراكم الأتربة العالقة به.

- إذا كانت البواجي تحتاج إلى تغيير عليك بتغيرها على الفور.