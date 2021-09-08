كل ما تريد معرفته حول هاتف Infinix Zero X Pro.. المواصفات والمميزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أيام قليلة وتستقبل الأسواق هاتف Infinix Zero X Pro، والذي يتميز بتصميم ممتاز وبصمة سريعة وكاميرا قوية.



وتطلق شركة أنفنيكس الصينية الهاتف Infinix Zero X Pro، ضمن سلسلة Zero، والتي يتوقع أن تظهر للنور خلال سبتمبر/أيلول الجاري.

ووفقا لموقع (gsmarena)، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11، مع واجهة XOS 7.6، ويتميز بوجود شاشة من النوع أموليد بدقة FHD+، مقاسها 6.85 بوصة.

هاتف Infinix Zero X Pro مزود بمعالج من النوع Mediatek Dimensity 800 5G، ومعالج الرسوميات Mali-G57MP4، وهو ضمن هاتف الفئة المتوسطة.

ويأتي هاتف أنفينكس بذاكرة داخلية 64 و128 جيجا بايت، مع رام 8 جيجابايت.

الهاتف Infinix Zero X Pro، يتميز بوجود 4 كاميرات خلفية (108 - 5 - 8 - 2) ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية دقتها 16 ميجا بيكسل.

ويأتي الهاتف مع بطارية 4500 مللي أمبير.

ويتوقع أن تتوفر نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجا رام من الهاتف، في مصر بنحو 4 آلاف جنيه مصري.