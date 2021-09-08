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كل ما تريد معرفته حول هاتف Infinix Zero X Pro.. المواصفات والمميزات

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول هاتف Infinix Zero X Pro.. المواصفات والمميزات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

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أيام قليلة وتستقبل الأسواق هاتف Infinix Zero X Pro، والذي يتميز بتصميم ممتاز وبصمة سريعة وكاميرا قوية.

 

وتطلق شركة أنفنيكس الصينية الهاتف Infinix Zero X Pro، ضمن سلسلة Zero، والتي يتوقع أن تظهر للنور خلال سبتمبر/أيلول الجاري.

 

ووفقا لموقع (gsmarena)، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11، مع واجهة XOS 7.6، ويتميز بوجود شاشة من النوع أموليد بدقة FHD+، مقاسها 6.85 بوصة.

 

هاتف Infinix Zero X Pro مزود بمعالج من النوع Mediatek Dimensity 800 5G، ومعالج الرسوميات Mali-G57MP4، وهو ضمن هاتف الفئة المتوسطة.

 

ويأتي هاتف أنفينكس بذاكرة داخلية 64 و128 جيجا بايت، مع رام 8 جيجابايت.

 

الهاتف Infinix Zero X Pro، يتميز بوجود 4 كاميرات خلفية (108 - 5 - 8 - 2) ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية دقتها 16 ميجا بيكسل.

 

ويأتي الهاتف مع بطارية 4500 مللي أمبير.

 

ويتوقع أن تتوفر نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجا رام من الهاتف، في مصر بنحو 4 آلاف جنيه مصري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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