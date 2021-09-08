السودان يستدعي سفير إثيوبيا بعد العثور على جثث في نهر ستيتب على الحدود

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Yasuyoshi Chiba

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، إنها "استدعت السفير الإثيوبي لديها بتاريخ 30 أغسطس/ آب الماضي، على خلفية عثور السلطات السودانية على 29 جثة حملها نهر ستيت شرق القرى المحاذية لمحلية ود الحليو بولاية كسلا، حيث قامت السلطات المختصة في الولاية بالإجراءات اللازمة بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية السودان".

وأضاف البيان، أن "الوزارة أبلغت السفير الإثيوبي بأن الجثث تعود إلى مواطنين إثيوبيين من قومية التقراي، تم تحديد هواياتهم بواسطة بعض الأفراد الإثيوبيين المقيمين بمنطقة ود الحليو، وقد طلبت وزارة الخارجية السودانية من السفير الإثيوبي نقل ذلك لسلطات بلاده".

وقال لاجئان إثيوبيان وأربعة شهود سودانيين، الشهر الماضي، إن المياه في السودان دفعت بثلاثين جثة على الأقل إلى ضفتي نهر متدفق من إقليم تيغراي الذي يقع في شمال إثيوبيا.

وتم العثور على الجثث في نهر سيتيت وهو خط الحدود الفعلي حاليا بين الأراضي التي تسيطر عليها قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والأراضي التي تسيطر عليها قوات إقليم أمهرة المتحالفة مع الحكومة الاتحادية في إثيوبيا.

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