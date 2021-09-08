شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية السودان تستدعى سفير إثيوبيا بعد العثور على جثث مواطنين من تيجراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية السودانية، صباح اليوم الأربعاء، أنها استدعت في 30 أغسطس الماضي، سفير جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديموقراطية لدى الخرطوم على خلفية عثور السلطات السودانية خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 8 أغسطس الماضيين، على 29 جثة حملها نهر ستيت شرق القرى المحاذية لمحلية ود الحليو بولاية كسلا (شرق السودان)، حيث قامت السلطات المختصة في الولاية بالإجراءات اللازمة بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية السودان.

وأبلغت وزارة الخارجية السفير الإثيوبي بأن الجثث تعود إلى مواطنين إثيوبيين من قومية التيجراي، تم تحديد هواياتهم بواسطة بعض الأفراد الإثيوبيين المقيمين بمنطقة ود الحليو، وطلبت وزارة الخارجية من السفير الإثيوبي نقل ذلك لسلطات بلاده.

جدير بالذكر أنّ السودان يستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين الإثيوبيين الذين تزايد توافدهم في الآونة الأخيرة، حيث حرصت حكومة السودان على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبما تمليه عليها الأواصر الإنسانية نحوهم، كما رأت أن تكون معسكرات إيوائهم بعيدا عن الحدود الإثيوبية حرصًا على سلامتهم إلى جانب توفير الخدمات اللازمة لهم.