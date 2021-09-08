شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يبحث مع وفد أممى وضع قوات "يونيسفا" فى آبيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، مع وفد أممى برئاسة جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، وضع قوات حفظ السلام فى منطقة آبيى (يونيسفا).

وناقش اللقاء خطوات الاستجابة لطلب السودان بتغيير الوحدة الموجودة في آبيي (بين السودان وجنوب السودان).

وقال لاكروا إن الأمم المتحدة شرعت في البحث عن قوات من بلدان عديدة تنطبق عليها المواصفات المطلوبة، مؤكدا الحرص على إجراء الأمر بهدوء وسلاسة بحيث لا ينتج عنه أي أشياء غير مرغوب فيها.

وفى وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن وحدة قوى الثورة هدف لا تنازل عنه أبدا لأنه ضمانة تحصين الانتقال، موضحا أن توقيع الإعلان السياسي لوحدة تحالف "الحرية والتغيير" هو تأسيس جديد لقوى الثورة، وتأكيد على قدرة القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وهزيمة رهان أعداء الثورة على التشظي الذي يحدث عقب نجاح الثورات لتسهيل عملية الانقضاض عليها.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس وزراء السودان، لوفد قوى الحرية والتغيير من (المجلس المركزي، الجبهة الثورية السودانية، وحزب الأمة القومي).

ودعا حمدوك قوى الحرية والتغيير لاعتبار توقيع الإعلان السياسي خطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى لتحقيق وحدة كل قوى الثورة.