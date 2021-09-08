شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار في السعودية وحار في البحرين وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات الأرصاد في عواصم دول الخليج، اليوم الأربعاء حيث تستمر الأمطار الرعدية في بعض مناطق المملكة العربية السعودية، بينما يسود طقس حار في البحرين

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، ويصبح رطبا ليلاً

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارًا ثم يتحول إلى رطب خلال الليل.

الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام، وتصل من 10 إلى 15 عقدة خلال النهار.