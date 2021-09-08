موعد إطلاق «آيفون» الجديد.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أرسلت «آبل» دعوات إلى وسائل الإعلام لحضور حدث الإطلاق السنوي في 14 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن أجهزة «آيفون» الجديدة.



وقد تعلن الشركة عن طرز جديدة من ساعاتها الرقمية وسماعات «إيربودز». وتصدر الشركة ساعات جديدة سنوياً، ومن المقرر أن تخضع سماعاتها للمراجعة منذ إصدار آخر تحديث في عام 2019.

وسيتم إطلاق بث «آبل» على موقعها الخاص، حيث بدأ الشركة بعقد فعالياتها افتراضياً منذ بداية جائحة كورونا 2020.

وتعلن «آبل» عن أجهزة «آيفون» الجديدة في سبتمبر.

يذكر أن موقع "ديديتال ترندس" لا يتوقع أن يشهد «آيفون 13» تغييرات كبيرة في تصميم الهاتف العام، مبرزاً أن الهاتف سيشبه إلى حد كبير آيفون 12، مع إدخال بعض التعديلات.