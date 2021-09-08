الصين تنجح في إطلاق قمر صناعي جديد لرصد الأرض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

أطلقت الصين القمر الصناعي الجديد المخصص لرصد الأرض، إلى الفضاء، وذلك من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي، في الساعة 11:01 صباح أمس الثلاثاء (بتوقيت بكين).

