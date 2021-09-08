اخبار الخليج

وفيات فيروس كورونا في العالم تدنو من 5 ملايين

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات فيروس في العالم تدنو من 5 ملايين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 221.64 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و757752.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                إجمالي الوفيات                عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                   649925                            40182092

 

الهند                                  441042                             33058843

 

البرازيل                            583810                              20899933

 

روسيا                            368573                               7030455

 

المملكة المتحدة             133274                               7018927

 

فرنسا                           115007                              6839494

 

تركيا                               58616                            6541405

 

الأرجنتين                      112673                              5207695

 

إيران                            111892                            5184124

 

كولومبيا                      125331                                4919773.

 

 وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها              عدد الوفيات              عدد الإصابات

 

22 - العراق                   21220                      1928930

 

36 - المغرب                13224                       889532

 

39 - الأردن                  10491                       803351

 

43 - الإمارات                2050                      725192

 

46 - تونس                 23901                      675771

 

47 - لبنان                  8129                        609189.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا