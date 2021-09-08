شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية السوداني يؤكد الحرص على التعاون مع بعثة "يونيتامس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية السوداني، الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ، حرص واهتمام الوزارة ورئاسة قوات الشرطة على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" في شتى المجالات.

وأشاد الشيخ، في كلمته خلال الورشة المشتركة بين الشرطة السودانية وبعثة "يونيتامس" بحضور الفريق أول شرطة خالد مهدى مدير عام قوات الشرطة ورئيس بعثة "يونيتامس" فولكر بيرتس، باهتمام البعثة بتقديم الدعم الفني اللازم للشرطة السودانية حتى تضطلع بدورها كاملا فى تحقيق الأمن والاستقرار بولايات السودان ودارفور على وجه الخصوص.

وقال إن قوات الشرطة تعمل وفق الوثيقة الدستورية فى بسط الامن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات بجانب العمل على تأمين وحماية المدنيين في دارفور بقوات شرطية متخصصة قوامها ثلاثة آلاف شرطي، مؤكدا التزام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بتعزيز التعاون مع بعثة اليونتامس لتنفيذ كافة برامجها تجاه المدنيين.

من جانبه، نوه فولكر بيرتس بالجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها قوات الشرطة في حماية وتأمين المدنيين بولايات دارفور.