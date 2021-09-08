عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تحدد موعد إطلاق آيفون 13.. تفاصيل مثيرة عن الهاتف المنتظر

الأربعاء 8 سبتمبر 2021

الخليج 365

طوال عام كامل، ومنذ إطلاق باقة آيفون 12، خرجت عشرات التسريبات والتكهنات عن الجديد الذي ستقدمة أبل في باقة آيفون 13.



بعض التسريبات ذهبت بعيدا، وتوقعت أن تبهر الشركة الأمريكية العالم من جديد بقدرات فائقة في هاتفها، والبعض الآخر توقع أن لا تقدم أبل أي جديد.

لكن ما هي إلا أيام تفصلنا عن مولد "أهم الهواتف"، بعض أن وضعت أبل حدا للتكهنات وحددت موعد إطلاق الهاتف.

قالت شركة أبل الثلاثاء إنها ستنظم فعالية خاصة في 14 سبتمبر، يعتقد معظم المراقبين أنها ستكون للكشف عن مجموعة جديدة من هواتف آيفون.

تعتاد أبل منذ 2013 الكشف عن أجهزة آيفون الجديدة في سبتمبر/ أيلول تقريبا.

ومن غير المتوقع أن يُدخل عملاق التكنولوجيا، الذي أطلق العام الماضي هاتف آيفون بتصميم جديد بتكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات، تغييرات جذرية هذا العام، إذ يشير معظم المحللين إلى تحديثات فنية صغيرة لمعالج الهاتف ونظام الكاميرا.

وكتب ساميك شاترجي المحلل لدى جي.بي مورجان في مذكرة "بلغت معدلات التحديثات ذروتها في 2021 فيما يتعلق بالجيل الخامس، ونتوقع أن تكون معدلات التحديث متواضعة، لكنها ستظل تقود لنشاط كبير في 2022"، مضيفا أنه لا يزال يتوقع عاما قياسيا بفضل ارتفاع مبيعات الهاتف المنخفض السعر آيفون إس.إي.

ويشير تقرير لبلومبرج إلى أنه من المتوقع أن تعزز المجموعة الجديدة من الهواتف الذكية خاصية وضع البورتريه في تصوير الفيديو وأن تكون به أيضا صيغة أفضل جودة لتصوير الفيديو.

ويستخدم وضع البورتريه مستشعر العمق بالهاتف للتركيز على الوجوه مع تغييم الخلفية، مما يسمح للمصورين الهواة بأخذ لقطات عالية الجودة.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من أبل بخلاف الدعوة التي أرسلت لوسائل إعلام.

وبعد اشتهارها بإطلاق هواتفها المثيرة وسط المئات من الصحفيين بمنشأتها المترامية الأطراف في كوبرتينو بكاليفورنيا، تحولت أبل إلى بث الفعاليات عبر الإنترنت منذ العام الماضي بسبب جائحة كورونا.