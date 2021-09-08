شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم سهل عرابة بجنين واندلاع مواجهات في قرية عربونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء سهل عرابة جنوب محافظة جنين.

وأوضحت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت السهل ونشرت فرقة مشاة وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، وكثفت تواجدها ونشرت تعزيزات عسكرية في المحافظة، خاصة في محيط القرى والبلدات المقام فوق أراضيها جدار الفصل العنصري.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية عربونة المحاذية لجدار الضم شمال شرق جنين.

جدير بالذكر أن الأسرى الفلسطينيين الستة، الذين هربوا من سجن "جلبوع" شديد الحراسة بشمال إسرائيل ينتمون جميعًا إلى مُحافظة جنين الواقعة بشمال الضفة الغربية.