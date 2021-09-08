شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يكبد مليشيا الحوثى خسائر كبيرة فى الأرواح بمأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكبد الجيش اليمنى اليوم الثلاثاء مليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد بجبهات غرب محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" أن قوات الجيش اليمني دحرت خلال المواجهات عناصر المليشيا الحوثية، من مواقع مهمة في جبهة الكسارة، كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع متفرقة للمليشيا في الجبهة ذاتها وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.

وكشفت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا اليمنية، عن مقتل 61 مدنيا من ضحايا جرائم الإخفاء القسرى فى معتقلات الحوثى خلال السنوات الخمس الماضية.

وذكرت الرابطة - فى ندوة نظمتها، وفقا لوكالة الانباء اليمنية، بمدينة مأرب تزامناً مع اليوم العالمى لضحايا الإخفاء القسرى - أنه جرى توثيق لـ40 حالة إخفاء قسرى من المدنيين قضوا تحت التعذيب، فيما وضع الحوثيين 21 آخرين دروعا بشرية فى أماكن تتضمن انشطة عسكرية تعرضت لقصف طيران التحالف فى عدة محافظات.

وأوضحت مديرة فرع الرابطة بمأرب صباح حُميد أن أكثر من 104 مدنيين، بينهم امرأة جرى توثيق حالاتهم ما يزالون مخفيين فى معتقلات الحوثى فى عدة محافظات، بالإضافة الى 47 مدنيا مخفيين قسرا فى معتقلات قوات الحزام الأمنى التابع للمجلس الانتقالى فى العاصمة المؤقتة عدن.

بدوره استعرض مدير منظمة (راصد) سليمان العسيري، جهود المنظمات الدولية والمحلية فى مناهضة جرائم الإخفاء القسرى وتوثيقها فى تقارير دورية يتم الرفع بها إلى اللجنة المعنية بالإخفاء القسرى التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومتابعة قضايا المخفيين قسرا.