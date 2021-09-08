اليمن.. نقل 129 مهاجرا غير شرعي إلى أثيوبيا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إن "عملية نقل المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية تمت بإشراف وزارة الخارجية، والهجرة والجوازات اليمنية، وبالتنسيق والتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، والحكومة الأثيوبية".

وذكرت أن "الرحلة الطوعية هي الثالثة خلال العام الجاري، لنقل حوالي 4 آلاف مهاجر أثيوبي من إجمالي 260 ألف مهاجر غير شرعي قدموا إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير قانونية منذ مطلع 2018 حتى 2021".

ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، "لا يزال اليمن بلد عبور لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسافرون بين القرن الأفريقي والسعودية. تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في زيادة القيود على التنقل ما أدى إلى انخفاض عدد الوافدين من أكثر من 138000 في عام 2019 إلى ما يزيد عن 37500 في عام 2020".