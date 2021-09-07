شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة الطقس المتوقعة لأول أيام شهر «صفر» بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ الأربعاء الموافق الأول من شهر صفر.
وتوقّع المركز هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية، على مرتفعات “جازان وعسير، والباحة، ومكة المكرمة“.
كما توقّع نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة وتمتد حتى منطقة نجران وطريق الساحل الممتد على طول البحر الأحمر.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في المدينة المنورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في السودة.
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