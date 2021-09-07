شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 5 أيام على بداية احتساب الغياب لمن لم يأخذ جرعتي اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لم يتبق سوى 5 أيام فقط على موعد بداية احتساب الغياب لطلبة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني؛ لمن أكمل 12 عاماً فأكثر، ولم يحصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جميع الطلاب والطالبات بالمبادرة للحصول على اللقاح لحمايتهم وحماية أسرهم ومجتمعهم.

وفي وقت سابق،أتاح تطبيق توكلنا، أولوية حجز مواعيد اللقاح للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

وقال حساب توكلنا على “تويتر” إن طريقة استخدام خدمة أولوية حجز موعد كالتالي:

– من الخدمات الصحية اختر: “لقاح كورونا”.

– اختر: (أولوية حجز موعد)، للبحث عن أقرب موعد، أو اختر المركز المناسب لك.

– ستظهر لك رسالة نافذة منبثقة للتأكيد.

– سيتم الحجز بشكل تلقائي في أقرب مركز وفقا لموقعك الحالي.