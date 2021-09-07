تقني يوضح أفضل طريقة لتغيير لغة «ويندوز» و«برامج أوفيس» إلى العربية (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، طريقة سهلة لتغيير ، واجهة جهازك الكمبيوتر وكذلك لغة برامج الأوفيس إلى العربية، مثل “الوورد “و”الاكسل” و”البوربوينت” وغيرها في دقيقتين فقط.
وأبان في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أنه لتغيير واجهة الجهاز ، اتبع الخطوات التالية:
الضغط على الإعدادات.
ثم الضغط على اللغة، وسيلاحظ عدم وجود اللغة العربية، يتم الضغط على علامة (+) لإضافة اللغة العربية ثم الضغط على التالي.
سيطلب منك إعادة تشغيل الجهاز.
ستجد لغة واجهة الكمبيوتر هي العربية.
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