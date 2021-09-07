شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح أفضل طريقة لتغيير لغة «ويندوز» و«برامج أوفيس» إلى العربية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، طريقة سهلة لتغيير ، واجهة جهازك الكمبيوتر وكذلك لغة برامج الأوفيس إلى العربية، مثل “الوورد “و”الاكسل” و”البوربوينت” وغيرها في دقيقتين فقط.

وأبان في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أنه لتغيير واجهة الجهاز ، اتبع الخطوات التالية:

الضغط على الإعدادات.

ثم الضغط على اللغة، وسيلاحظ عدم وجود اللغة العربية، يتم الضغط على علامة (+) لإضافة اللغة العربية ثم الضغط على التالي.

سيطلب منك إعادة تشغيل الجهاز.

ستجد لغة واجهة الكمبيوتر هي العربية.