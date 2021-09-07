إعلام: إسرائيل تفتح تحقيقا موسعا مع مسؤولي سجن جلبوع بعد هروب الأسرى الفلسطينيين الستة.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت هيئة البث الإسرائيلية كان، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم استدعاء كبار المسؤولين في سجن جلبوع للتحقيق معهم بعدما نجح 6 من الأسرى الفلسطينيين في الهروب من السجن الإسرائيلي، الذي يقع بالقرب من قرية بيسان بالضفة الغربية، فجر أمس الإثنين.

وجاء فتح تحقيق مع المسؤولين في السجن الإسرائيلي بعد التحقيق الموسع مع أكثر من 14 حارس يعملون في السجن نفسه "جلبوع"، حيث تشتبه وحدة التحقيقات الإسرائيلية في تورط سجانين في مساعدة الأسرى الفلسطينيين على الهرب.

وكانت القناة العبرية الـ12، قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على 3 فلسطينيين مشتبه بهم في إحدى القرى بشمال البلاد، ليسوا من السجناء الهاربين، ولكن يبدو أنهم ساعدوهم في عملية الهروب من السجن الإسرائيلي.

وأفادت القناة بأن الشرطة والجيش الإسرائيليين يقومان بحركة نشطة جدا في المنطقة المحيطة بسجن جلبوع، خاصة المنطقة الشمالية للبلاد، في وقت عززت من نشر المزيد من القوات الإضافية الشرطية والجيش في وقت واحد، بهدف حراسة المعابد ومناطق الترفية والمتنزهات العامة.

ويذكر أن الأسرى الستى بدوءا حفر النفق الذي يبلغ طوله نحو 25 مترا قبل عام من الهروب باستخدام ملعقة معدنية، على ما تكشفه التحقيقات الأولية لإدارة السجن، التي تشير إلى أن عددا محددا من السجناء الفلسطينيين كانوا على علم بالخطة.

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