شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تعلن تطعيم أكثر من 19.5 مليون شخص بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بلغ 19 مليونا و529 ألفا و591 شخصا حتى اليوم الثلاثاء.

وأضافت الصحة المغربية - فى بيان اليوم - أن 190 ألفا و556 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية .. مشيرة إلى أن 210 آلاف و992 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالى عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 15 مليونا و992 ألفا و481 شخصا.



يذكرأن، قررت وزارة التربية والتعليم العالى والبحث العلمى المغربية إرجاء الانطلاق الفعلى للعام الدراسي الجديد 2021-2022 إلى الأول من أكتوبر المقبل.



وذكرت الوزارة -في بيان- أن الإجراء يشمل جميع المؤسسات التعليمية والجامعية بالنسبة للقطاعين العام والخاص ومدارس البعثات الأجنبية، مما سيمكن من توفير الظروف الملائمة لاعتماد نظام "التعليم الحضورى" بالنسبة لكافة الطلاب.



وأوضحت الوزارة أن القرار يأتى على أساس تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب، وضرورة الحفاظ على المكتسبات المحققة في مواجهة وباء كورونا "كوفيد-19"، ودعم المنحنى التنازلي لحالات الإصابة المسجلة، وإتمام عملية تلقيح الطلاب بشكل خاص، لتحقيق المناعة الجماعية.



وأكدت الوزارة أن التأجيل جاء من منطلق الحرص على حماية صحة جميع مرتادي المؤسسات التعليمية والجامعية، وضرورة تفادي حدوث أي انتكاسة وبائية، خاصة من خلال ظهور بؤر داخل المؤسسات التعليمية.