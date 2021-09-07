شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الملك سلمان يأمر بإنهاء خدمة مدير الأمن العام بسبب تجاوزات ومخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن الملك سلمان أمر بإنهاء خدمة مدير الأمن بسبب تجاوزات ومخالفات.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، أمرا ملكيا بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي، مدير الأمن العام، وإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، وذلك بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكابه تجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه اتهام له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص.