السعودية تفتح منافذها أمام القادمين والمسافرين إلى 3 دول

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه القرار بشأن إعادة فتح المنافذ مع عدد من دول العالم، جاء بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليا وعالميا، وما يتعلق بأي مخاطر وبائية في أي من الدول.

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وأردف بالقول: "بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد، ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم، فقد تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية".

ويسري القرار اعتبارا من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي الموافق 8 سبتمبر/ أيلول 2021، وذلك من بلدان؛ الإمارات، وجنوب أفريقيا، والبرازيل.

ووفقا للمصدر فإن هذا القرار يسمح أيضا للمواطنين بالسفر إلى الدول المشار إليها، مؤكدا أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

كما شدد على أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.