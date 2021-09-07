العاهل السعودي يحيل شخصية عسكرية كبيرة إلى التحقيق بتهم خطيرة

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، قرارا بإنهاء خدمة، الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي، مدير الأمن العام في البلاد، وأحاله إلى التقاعد والتحقيق.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد قرر الملك السعودي، بصفته القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية السعودية، وبناء على "ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول، خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي".

وبناء على "توجه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص".

أمر الملك السعودي؛ بإنهاء خدمة الفريق الأول، خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ووجه الملك إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في البلاد لاستكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بهذه التهم، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم ضمن القوانين والأنظمة النافذة، مع تبليغ هذه الأوامر للجهات المختصة في السعودية لاعتمادها وتنفيذها.