التعليم السعودية تعدد مزايا المقررات الإلكترونية ومنصة "مدرستي"

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، تغريدة جديدة لها، مساء اليوم الثلاثاء، أفادت من خلالها بأن المقررات الإلكترونية هي مناهج جديدة في المملكة، بصيغة إلكترونية تفاعلية، وبطريقة جذابة وشيقة، عبر منصة "مدرستي".

وأكدت الوزارة أن المنصة تهدف إلى رفع جودة التعليم وتحسين نواتج التعلم في البلاد، مع تعزيز دوافع التعلم بالوسائط المتعددة، مع وجوب توفير تجربة تعليمية جيدة ترمي إلى تحقيق تكافؤ فرص الحصول على التعليم، في وقت عدَّدت الوزارة المواد الدراسية المطروحة على المنصة.

وتشمل تلك المواد المهارات الرقمية، والدفاع عن النفس، والمهارات الحياتية والأسرية، واللغة الإنجليزية، التربية البدنية، فيما تحتوي عناصر المقرر الدراسي الإلكتروني على فيديوهات وإنفوجرافيك وموشن جرافيك، وأنشطة تفاعليّة، مع وجود ملخصات دروس واجبات.

وتتعدد مميزات المقررات السعودية الإلكترونية، ما بين مرونة الاستخدام في أي وقت ومكان، وتنمية مهارات القرن الـ21، مع مساعدة أولياء الأمور في متابعة التحصيل الدراسي لأبنائهم، بالإضافة إلى مساعدة المعلم في توثيق تفاعل الطالب ومتابعة تحصيله.

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