شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تعتقل امرأتين على صلة بداعش عقب عودتهما من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت الشرطة السويدية، اليوم /الثلاثاء/ امرأتين على صلة بتنظيم داعش عقب عودتهما من سوريا، وقالت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم، أولا أوسترلينج ، إن المدعي العام الذي يقود التحقيق مع المرأتين أمر بالقبض عليهما وتم تنفيذ القرار عندما وصلت الطائرة إلى ستوكهولم بعد ظهر اليوم- وفق ما نقلته صحيفة ذا لوكال الأوروبية.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة في ستوكهولم أن عدة تحقيقات جارية ضد رجال ونساء عائدين من مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم داعش.

وقالت المدعية العامة رينا ديفجون في البيان إن الجرائم الدولية المتعلقة بالعائدين من مناطق سيطرة داعش هي جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وأن "السويد لديها التزام دولي بالتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها".

يذكرأن، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية فى العراق، القبض على 17 سوريا دخلوا الأراضي العراقي بطريقة "غير قانونية".

وذكرت في بيان صحفي، أن "مفارز اللواء الثالث التابع إلى فرقة الرد السريع فى وزارة الداخلية مع قسم استخبارات الفرقة التابع إلى وكالة الاستخبارات الاتحادية، وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، قبضت على 17 سوريا".

وأضافت، أن "عملية القبض جاءت لدخول هؤلاء بطريقة غير قانونية، بعد نصب سيطرة مفاجئة شمال قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين".