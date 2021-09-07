شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحذر من تكرار الاشتباكات فى ليبيا.. وتداعياتها على الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مصدر مسؤول بالامانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمانة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها دولة ليبيا خلال الأونة الأخيرة، ورحب المصدر فى هذا الإطار بالإفراج عن ثمانية من الموقوفين الذين تم تسليمهم لمجلس حكماء مصراته، مشيداً بالجهود المبذولة في هذا الخصوص باعتبارها جزءاً من تدابير بناء الثقة المطلوب تواترها خلال الفترة المقبلة.

وفي ذات السياق، حذر المصدر من تكرار الاشتباكات المؤسفة التي وقعت خلال الآونة الأخيرة وتأثيرها السلبي على التفوق المحرز مؤخراً على كافة الأصعدة.

وأكد المصدر على موقف الجامعة الثابت والمطالب بضرورة الوفاء بكافة الاستحقاقات المتعلقة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، في ديسمبر المقبل، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج التواجد العسكري الأجنبي بكافة مكوناته من ليبيا لضمان إجراء الانتخابات بشكل ذي مصداقية.

ويذكر أن نجلاء محمد المنقوش وزيرة خارجية ليبيا بحثت مع نظيرها اليوناني، نيكوس دندياس، استئناف حركة الطيران بين البلدين، وأكد وزير خارجية اليونان لنظيرته الليبية على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا، موضحا أن الأهم بالنسبة لنا هو ضمان استقلال ووحدة أراضي ليبيا، ومتابعا: استقرار الأمن في ليبيا هو استقرار لنا وللاتحاد الأوروبى.

فيما قالت وزيرة الخارجية الليبية، إن اليونان وافقت على الانضمام لمبادرة استقرار ليبيا ، لافتة إلى أن المحادثات مع اليونان تناولت عودة حركة الطيران وإعادة فتح المجال الجوي بين البلدين.

وتابعت وزيرة الخارجية الليبية: الجانب اليوناني أبدى رغبته في الانضمام إلى مبادرة استقرار ليبيا.