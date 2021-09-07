شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين الجزائر والنيجر على التعاون فى مجالات الأمن والهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزيرا خارجية الجزائر والنيجر، في بيان مشترك الثلاثاء، عن تقارب وجهات نظر البلدين على مراجعة شاملة لقضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك المتعلقة بالدفاع والأمن، والهجرة، والطاقة والبترول، والتدريب المهني.

وأفاد البيان الذي وقعه وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، خلال زيارته النيجر مبعوثاً خاصاً للرئيس عبد المجيد تبون، الأحد والاثنين، مع نظيره هلسومي مسعودو، بأنه تم العمل في جو أخوي ومناخ تقاربت فيه وجهات النظر بشكل مثالي على مراجعة شاملة لقضايا التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد على ضرورة العمل المشترك للحفاظ على السلام والاستقرار وتعزيز التنمية في إفريقيا بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص. وأعلن الجانبان عزمهما على إقامة شراكة إقليمية لخدمة شعوب المنطقة بهدف تعزيز التعاون في ما بين بلدان الجنوب.

يذكرأن، أكدت الجزائر، أنها تتابع بقلق الأوضاع في جمهورية غينيا، مشددة علي تمسكها بالمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي " الرفض القاطع لكل تغيير غير دستوري" والذي ينص عليه قرار الجزائر لعام 1999 وأكده الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.

واعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية - هذه الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير غير الدستوري تقتضي إيجاد حلول توافقية في إطار حوار مسؤول يهدف إلى ضمان احترام السيادة والاستقلال و السلامة الترابية والوحدة الوطنية إضافة إلى كل مكتسبات الشعب الغيني.

وأوضحت أن الجزائر ستنسق مع كل الدول في مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي في سياق تنفيذ العقد التأسيسي للمنظمة القارية ومواقفها ذات الصلة بهذا الشأن.