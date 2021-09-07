في “اليوم العالمي لمحو الأمية”.. المملكة قدمت برامج نوعية لتعليم الكبار استثماراً برأس المال البشري

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : قطعت المملكة شوطاً طويلاً في تعليم الكبار ومحو الأمية بجميع أشكالها القرائية والكتابية والثقافية والحضارية، محققةً قفزات في هذا المجال، حيث نجحت في خفض نسبتها بشكل ملحوظ منذ انطلقت مسيرة تعليم الكبار عام 1374هـ، وتوالت بعدها الجهود من خلال إقرار مشروع نظام تعليم الكبار ومحو الأمية بمرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 9 / 6 / 1392هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392م، إلى أن استحدثت الإدارة العامة لتعليم الكبار عام 1437هـ.

وتعد رؤية المملكة 2030 التعليم حجر الزاوية، والأداة الأمثل في الاستثمار برأس المال البشري، فمن خلال الاهتمام بالنظام التعليمي والأكاديمي تزداد المعرفة وتزدهر عجلة التنمية الاقتصادية، لبناء مجتمع واعٍ طموح ونابض بالحياة يسعى للتطوير والتعلم، محققة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار قفزات كبيرة في خفض نسبة الأمية من 60% عن ما كانت عليه في السبعينات الميلادية إلى 3.7% في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-.

ويمثل اليوم العالميّ لمحو الأمّية الذي يصادف الـ 8 من سبتمبر احتفاء بالتذكير بمدى أهمية هذا المفهوم على مستوى الأفراد والمجتمعات، وضرورة تكثيف الجهود لزيادة قدرة الأشخاص على القراءة والكتابة وتعزيز إمكانيات المجتمع ورفعته من خلال صقله بالعلوم والمعرفة، وتطوير مفاهيمه وأدواته كي تتناسب مع الحراك التنموي من خلال الاستفادة من التقنية، التي منحت العالم فرصة أكبر نحو الاستزادة المعرفية.

واتخذت المملكة جهوداً فاعلة في مواجهة الأمية، وتحقيق نتائج إيجابية مما جعلها تحظى بإشادة المنظمات الدولية والإقليمية في تجربتها للتصدي للأمية وإعداد البرامج النوعية لمكافحتها والتغلب عليها من أجل الوصول إلى مجتمع حيوي وحضاري، حيث اهتمت بدعوة الأميين للالتحاق ببرامج تعليم الكبار ومحو الأمية ضمن مشاريع عِدة، واستمرت الجهود في نشر العلم لتجعل التعليم ميسراً لجميع فئات المجتمع في كل أنحاء البلاد.

وجابهت المملكة منذ توحيدها مشكلة الأمية، وواصلت الجهود للارتقاء بمنظومة التعليم، وجعل التعليم من أسمى أهدافها إيمانًا بأنه حجر الأساس لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وأن امتلاك العلم والمعرفة ستسهم – بمشيئة الله – في رخاء الفرد ورقيّه وجودة حياته ومن ثم ستنعكس على تقدم الوطن وتطوره بوجه عام، من خلال التوسع في افتتاح مدارس تعليم الكبار في المدن والقرى والهجر، حيث بلغ عدد المنضمين في مختلف أرجاء المملكة لصفوف الدراسة في مدارس التعليم المستمر الابتدائية “8995” طالباً، و”23840″ طالبة، وفي المرحلة المتوسطة “10899” طالباً، وفي المرحلة الثانوية “28649” طالباً. تمكنت من القضاء على الأمية من خلال برامج تعزز مفهوم التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة، الذي تشدد عليه خطة التنمية المستدامة لعام 2030م، مركزة خطط وزارة التعليم للقضاء على الأمية، على برنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية، الذي ينفذ كل عام خلال فترة الصيف لمحو الأمية الأبجدية والحضارية وتعزيز الوعي البيئي والثقافي والاجتماعي والصحي لدى الأميين في المناطق النائية، إضافة لتنفيذ البرامج التدريبية عن بعد في مراكز الحي المتعلم والتي تبلغ “305” برامج موزعة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، خلال جائحة كورونا، وتصميم البرامج المتنوعة الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار، وتنفيذ الدورات التي تناسب خصائص وتوجهات الكبار والإسهام في تحقيق مجتمع حيوي كأحد محاور رؤية 2030، وتقديم خدمات التعليم المستمر، وذلك بالتحوّل السريع إلى الخدمات الإلكترونية، من خلال قناة عين التعليمية الخاصة بالمرحلة الابتدائية في التعليم المستمر، وقنوات عين للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ومنصة مدرستي للبث المباشر، والمبادرات الرائعة والموفقة من إدارات وأقسام التعليم المستمر في جميع إدارات التعليم.

وحظيت المملكة من خلال توظيف تجربتها وجهودها الفاعلة في مواجهة الأمية، بإشادة المنظمات الدولية والإقليمية في تجربتها للتصدي للأمية وإعداد البرامج النوعية لمكافحتها والتغلب عليها من أجل الوصول إلى مجتمع حيوي وحضاري، في ظل إيمانها بأن العلم والمعرفة، سبيلاً لرخاء الفرد ورقيّه وجودة حياته، مما ينعكس على تقدم الوطن وتطوره بوجه عامّ.