شكرا لقرائتكم خبر عن هندية تذبح مولودها فور ولادته داخل منزل كفيلها بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الكويت جريمة مروعة ارتكبتها عاملة هندية بحق طفلها بعد ولادته مباشرة، في منطقة سعد العبد الله، وفى التفاصيل، أقدمت عاملة من الجنسية الهندية بنحر طفلها الذى خرج للحياة من توه، وأنهت حياته داخل منزل كفيلها فى منطقة سعد العبد الله، حسبما ذكرت شبكة "القبس الكويتية".

وبحسب ما نقلت صحيفة "سبق" الكويتية عن مصدر أمني قوله إن "مواطنا أبلع غرفة عمليات وزارة الداخلية، عن قيام العاملة الهندية لديه، البالغة من العمر 30 عاما، بقتل مولودها نحرا فور ولادته".

وأكد المصدر أن "رجال النجدة والمباحث والطب الشرعي ووكيل النائب العام توجهوا إلى المنزل، وجرى ضبط العاملة، وتحويلها إلى مكتب التحقيق، وتحويل الطفل المتوفي إلى إدارة الطب الشرعي".

يذكرأن، عمّ الحزن والغضب مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بعد جريمة قتل مروعة في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء راحت ضحيتها امرأة على يد شقيقها.

وكشفت وسائل إعلام كويتية أن الجاني "نحر شقيقته في فجر يوم الخميس 2 سبتمبر 2021 بسكين بعد أن كان يحتجزها لمدة شهرين".

وأفادت جريدة المجلس، عبر حسابها على تويتر، أن "المجني عليها كانت قد أبلغت الشرطة بتهديدات الأخ بقتلها مرتين يوم الحادث وقبله".