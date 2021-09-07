شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم المياه والكهرباء» توضح آلية تقديم شكوى على الخدمة المقدمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، اليوم الثلاثاء، آلية وخطوات تقديم شكوى على الخدمة المقدمة للعملاء.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، إلى أنه يمكن تقديم شكوى على الخدمة الكهربائية المقدمة من خلال الخطوات التالية:

– تقدم أولا إلى مقدم الخدمة (شركة الكهرباء).

– إذا لم يصلك رد أو لم تكن راضيا عن نتيجة الحل فيمكنك تقديم شكوى إلى الهيئة، من خلال موقعها الإلكتروني (www.wera.gov.sa).