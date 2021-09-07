اتفاق تعاون بين الجزائر والنيجر من أجل السلام والتنمية في أفريقيا

دبي - محمود عبدالرازق - وخلال زيارة العمل التي قام بها لعمامرة إلى النيجر يومي 5 و 6 سبتمبر، التقى برئيس النيجر محمد بازوم ورئيس الحكومة محمادو أوحومودو. وفقا لـ "وكالة الأنباء الجزائر".

وناقش الطرفان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتدارسا بشكل مفصل قضايا التعاون الثنائي ولا سيما تلك المتعلقة بالدفاع والأمن والهجرة والطاقة والبترول والتكوين المهني.

وشدد الطرفان على ضرورة العمل معا للحفاظ على السلام والاستقرار وتطوير التنمية في أفريقيا بشكل عام وفي المنطقة شبه الإقليمية على وجه الخصوص" مجددان التأكيد على "عزمهما على إقامة شراكة شبه إقليمية مستديمة في خدمة شعوب المنطقة بهدف تعزيز التعاون البراغماتي والتضامني ".

وبخصوص قطاع الدفاع والأمن أشاد رئيسا الوفدين بالتعاون النموذجي السائد في هذا المجال ورحبا بانعقاد اجتماع اللجنة العسكرية الثنائية المشتركة يومي 24 و26 أغسطس 2021 بالجزائر.

وفي هذا الصدد التزما "بالاستمرار على هذا النحو بغية مجابهة التحديات الأمنية المتعددة التي تواجههم ولا سيما في منطقة الساحل".

فيما يتعلق بإدارة تدفق المهاجرين، اتفق الطرفان على دراسة وضع المهاجرين النيجيريين العاملين في الجزائر في إطار المشاورات المقبلة التي ستجرى بين وزيري الداخلية، كما رحبا بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن اجتماع الدورة المقبل للجنة الثنائية الحدودية.

وبخصوص الشراكة في مجال الطاقة، رحب الطرفان بإعادة إطلاق التعاون على مستوى كتلة كافرا والآفاق المواتية للسماح لسيباكس (SIPEX) بمواصلة أنشطتها والانتقال سريعا إلى مرحلة الاستغلال.

كما اتفقا على تعميق مشاوراتهما حول قضايا البترول والطاقة، بما في ذلك مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء خلال الزيارة المقبلة لوزير الطاقة والمناجم الجزائري إلى النيجر مع نهاية شهر سبتمبر 2021.

بالإضافة إلى هذين القطاعين، أكد الطرفان على أهمية توسيع تعاونهما في مجالي الصحة والتكوين.