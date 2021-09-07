نادى الأسير: إدارة سجون الاحتلال تفرض إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى

القاهرة - سامية سيد - ذكر نادى الأسير الفلسطينى أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلى بدأت فى فرض إجراءات عقابية جماعية بحقّ الأسرى فى مختلف السجون.

وأوضح نادى الأسير - فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات العقابية تمثلت، وفقًا للمتابعة، فى نقل الأسرى القابعين في قسم (2) في سجن (جلبوع)، حيث تأكد نقل 16 أسيرا إلى سجن (النقب)، وهم من بين نحو 90 أسيرا يقبعون فيه، كما ألغت إدارة سجن (جلبوع) المحطات التلفزيونية فى كافة الأقسام، ونقلت 5 من قيادات أسرى الجهاد الإسلامى إلى التحقيق، وشرعت في عمليات تفتيش واسعة بغالبية السجون.

وأضاف أن حالة من التوتر تخيم على كافة أقسام الأسرى، وأن كافة المعطيات الراهنة تؤكد على أن إدارة سجون الاحتلال ماضية في فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية والعقابية بحقّهم، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي امتدادا لجملة السياسات التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال.

وطالب نادى الأسير، المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولى، بفرض رقابة وحماية دولية على الأسرى وتكثيف الجهود لمتابعة أوضاعهم وطمأنة عائلاتهم، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.