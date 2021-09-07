شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الاجتماعي لقبيلة معدان سرت الليبية يثمن جهود إرساء المصالحة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بارك المجلس الاجتماعي لقبيلة معدان سرت الإفراج على عدد من السجناء والأسرى، مثمنا الجهود المبذولة من قبل الوطنيين والخيرين نحو إرساء المصالحة الوطنية الشاملة، التي أثمرت عن إطلاق عدد من السجناء والأسرى، في عدد من المناطق.

وأكد المجلس في بيان له أن هذه خطوة مهمة، نحو إعادة الثقة بين جميع الإطراف، وتعزيز فرص تحقيق السلام الدائم في البلاد، موضحًا أن مبادرات إطلاق سراح السجناء، وتبادل الأسرى، والكشف عن مصير المغيبين والمفقودين، والسماح بعودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم تظل أهم المساعي الإنسانية النبيلة التي ستقود ليبيا حتما إلى ترسيخ أهمية المصالحة الوطنية ولم الشتات ووحدة الصف وبناء الدولة.

وأعرب المجلس عن أمله في أن تكون هذه الخطوة نواة ومنطلقا سليما للمصالحة الوطنية الشاملة، ولتحقيق العدالة، ولتأليف القلوب، ولتقوية أواصر الأخوة بين أبناء الوطن جميعا، مؤكدا دعمه الكامل ووقوفه إلى جائب كل أصحاب المبادرات النبيلة الرامية إلى الصلح والسلم، وإلى تعزيز مبدأ التعایش الاجتماعي و إلى نشر ثقافة العفو العام.