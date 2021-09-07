شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يتوجه بالشكر لخادم الحرمين وولى عهده على رعايتهما له خلال أزمته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية، عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، وولى عهده، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لما شملاه به من رعاية خلال أزمته الصحية الأخيرة، كما توجه بالشكر للأطقم الطبية التي أشرفت على رعايته وعلاجه، وكذلك كل من اطمئن عليه.

وقال المستشار تركى آل الشيخ، في تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاى خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدى ولى العهد على ما أكرمونى به من عطف ورعاية.. وأشكر كل القائمين بمستشفى الملك فيصل التخصصى من أطباء وممرضين وخبراء أشعة وكل من أشرف على حالتى فلهم خالص الدعاء.. وأشكر كل من سأل عنى داخل المملكة وخارجها".



تدوينه تركى آل الشيخ

ويشار إلى أن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية، خضع لعملية جراحية صعبة خلال الأيام الماضية، في مستشفى الملك فيصل التخصصى، وعقب استقرار حالته، طمأن متابعيه بتغريده عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، قال فيها: "الحمد الله أنا بخير وأشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروه".