شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس» يتيح التسجيل في اختبار «التربوي العام» لشاغلي الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للقياس، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، إتاحة التسجيل في “الاختبار التربوي العام”، الخاص بالرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.
وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن التسجيل في “الاختبار التربوي العام” الخاص بالرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، مُتاح من خلال نظام الرخص المهنية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر «قياس» يتيح التسجيل في اختبار «التربوي العام» لشاغلي الوظائف التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.