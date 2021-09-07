شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس» يتيح التسجيل في اختبار «التربوي العام» لشاغلي الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للقياس، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، إتاحة التسجيل في “الاختبار التربوي العام”، الخاص بالرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن التسجيل في “الاختبار التربوي العام” الخاص بالرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، مُتاح من خلال نظام الرخص المهنية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).