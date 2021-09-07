شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعتقل إرهابي فى الكرخ.. والكاظمي: سنقضى على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي " إننا لن نغمض أعيننا، ولن ننام قريري الأعين حتى القضاء على آخر إرهابي في العراق.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي -خلال افتتاح النصب التذكاري (نصب الشهداء) لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، أن شهداءنا هم فخر العراق، مؤكدا أن فتتاح النصب التذكاري يأتي تخليداً ووفاءً لذكرى شهداء جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال وعرفاناً لملاحمهم.

من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على إرهابي شديد الخطورة وإحباط محاولة استهداف القوات الأمنية جنوبي بغداد.

وذكرت القيادة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن قوة مشتركة ألقت القبض على إرهابي شديد الخطورة مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب ضمن قاطع الكرخ، مضيفة أن قوة أخرى تمكنت من إحباط محاولة لاستهداف القوات الأمنية ، وذلك من خلال زرع عبوات ناسفة مضادة للدروع على أحد الطرق وتم معاجلتها وتفجيرها.