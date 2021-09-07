شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. ضبط مواطنين بحوزتهما 12 كيلو جرام من الحشيش المخدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن دوريات الأمن بالمنطقة قبضت على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، بمحافظة القنفذة، ضبط بحوزتهما أكثر من (12) كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر. وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص

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