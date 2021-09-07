شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات عن مزايا ومواصفات هاتف آبل المنتظر «iPhone 13» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي عن بعض مواصفات هاتف iPhone 13 وذلك قبل الإعلان رسميا عن انطلاق مؤتمر أبل.

وقال السبيعي، عبر حسابه في “تويتر”: “تقارير تُشير إلى أن وحدة معالجة الرسومات في شريحة A15 من آبل المخصص لـ iPhone 13 سيكون أسرع بنسبة 13.7٪ من معالج A14 “.

وعادة ما يكون سبتمبر هو الشهر الذي تعلن فيه أبل عن الآيفون الجديد خلال حدث غالبا ما يكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الثاني الكامل من شهر سبتمبر.

وتشير التسريبات إلى أن iPhone 13 سيكون مشابهًا في التصميم للإصدار السابق آيفون 12، ولكن مع نتوء أصغر، أيضا، سوف يتميز كل من أيفون 13 برو وأيفون 13 برو ماكس بتحسينات ملحوظة في الكاميرا بالإضافة إلى شاشات ProMotion مع دعم معدل التحديث 120 هرتز.

ووفقا لبلومبيرج والمحلل مينج تشي كو، فإن أيفون 13 سوف يحتوي على تقنية اتصالات فضائية جديدة، هذه الميزة سوف تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل الطوارئ عندما يكونون في مناطق لا توجد بها خدمة خلوية.

أما عن التسريبات الأخرى حول آيفون 13 فهي كالتالي:

• خيار تخزين جديد بسعة 1 تيرابايت

• دعم تقنية الـ mmWave 5G في المزيد من البلدان

• بطارية أكبر

• شريحة A15 الجديدة